БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Контакты между Россией и Ираком становятся все более интенсивными, обсуждаются вопросы бизнеса, экономики, транспорта, военного и военно-технического сотрудничества, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак.

"Контакты становятся все интенсивнее, и они разнонаправленные. Это касается и бизнеса, и экономики, и транспорта. Военного и военно-технического сотрудничества", - сказал Шойгу в ходе краткой беседы в аэропорту Багдада с заместителем советника премьер-министра Ирака по нацбезопасности.

"Несмотря на сжатый срок подготовки этого визита, он очень насыщенный. Вся программа, которую мы предполагали, надеюсь, будет выполнена. Нам есть что обсудить. Надеюсь сегодня будет хороший конструктивный разговор", - сообщил секретарь СБ РФ.