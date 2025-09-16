Как сообщил ТАСС источник в правительстве Белгородской области, к Климову были претензии по организации работы практически по всем направлениям

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности главу Ракитянского района Анатолия Климова. Об этом Гладков сообщил в мессенджере Max.

"Анатолий Викторович Климов освобожден от должности главы Ракитянского района", - написал он.

Как уточнил ТАСС источник в региональном правительстве, к Климову были претензии по организации работы практически по всем направлениям, начиная от взаимодействия с жителями и заканчивая срывами сроков на объектах по нацпроектам.