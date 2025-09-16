Это учреждение по праву можно считать флагманским проектом научного сотрудничества Москвы и Ханоя и в целом одной из наиболее знаковых инициатив двустороннего взаимодействия обеих стран, отметил помощник главы российского государства

ХАНОЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, посетил совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр (Тропцентр).

Это учреждение по праву можно считать флагманским проектом научного сотрудничества Москвы и Ханоя и в целом одной из наиболее знаковых инициатив двустороннего взаимодействия обеих стран, отметил помощник главы российского государства. "Мы только что осмотрели Тропцентр, ознакомились с его возможностями и убедились, что на данный момент на его базе накоплен очень серьезный потенциал в различных сферах фундаментальных и прикладных исследований", - отметил Патрушев. "Важно обсудить, как в полной мере использовать этот потенциал в интересах укрепления стратегического партнерства России и Вьетнама, а также защиты национальных интересов наших стран", - подчеркнул он.

Тропцентр создан в соответствии с Соглашением между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве от 7 марта 1987 года. Его учредителями выступили Российская академия наук (РАН) и Министерство национальной обороны СРВ.

Центр проводит комплексные исследования в тропической зоне и не имеет аналогов в мировой практике. Он является единственной в России организацией, которая осуществляет круглогодичный мониторинг биологической и медицинской безопасности в условиях тропиков, занимается изучением проблем повышения профессионального долголетия членов экипажей подводных лодок и самолетов в экстремальных климатических условиях.

Одно из ключевых направлений работы Тропцентра - изучение тропикостойкости материалов и изделий, обеспечение работоспособности и долговечности сложных технических систем, вооружения и военной техники российского производства в наземной и морской природных средах тропиков.