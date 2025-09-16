Горсовет Красноярска принял отставку мэра Логинова

Владислава Логинова арестовали по делу о взятке

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Городской совет депутатов Красноярска принял заявление об отставке мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взятки свыше 180 млн рублей и находящегося под стражей, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Решение о досрочном прекращении полномочий главы города Красноярска принято", - сообщила на заседании председатель Красноярского городского совета депутатов Наталья Фирюлина.

За принятие отставки мэра проголосовали все присутствующие депутаты - 32 человека.

Накануне стало известно, что мэр Красноярска Логинов, обвиняемый в коррупции и находящийся под стражей, подал в городской совет заявление об отставке. Заявление было рассмотрено на заседании профильной комиссии Горсовета и рассмотрено на сессии.

В отношении мэра возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Следствием установлено, что в 2018-2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей. Логинову предъявлено обвинение, он был доставлен в Москву из Красноярска, где суд заключил его под стражу.