КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор края Михаил Котюков назначит исполняющего обязанности мэра Красноярска в течение 10 дней после отставки действующего главы города. Об этом сообщила на сессии городского совета председатель комиссии по местному самоуправлению горсовета Елена Южакова.

Во вторник городские депутаты приняли добровольную отставку действующего мэра Владислава Логинова, находящегося под стражей по обвинению в коррупции.

"Все определенно законодательством - федеральным и региональным. Первое - это в течение десяти дней губернатор назначит исполняющего обязанности главы города. Дальше - до полугода процедура избрания [мэра]", - сообщила Южакова. Горсовет выбирает мэра из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.