Секретарь Совета безопасности РФ выразил надежду на конструктивную и деловую атмосферу на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Касемом аль-Араджи заявил, что ситуация на Ближнем Востоке остается непростой.

"Время действительно очень важное, нам есть что обсудить и в части региональной безопасности, и в части наших двусторонних отношений", - сказал Шойгу.

"Надеюсь на конструктивную и деловую атмосферу и на обсуждение тех актуальных вопросов, которые сегодня у нас есть на повестке", - сообщил он.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Шойгу отметил, что в настоящий момент "обстановка непростая".