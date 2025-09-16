Согласно данным украинского МВД, главу ЦИК РФ объявили в розыск в 2024 году

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отметила, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову, чтобы узнать, что такое выборы.

"Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Согласно данным украинского МВД, с которыми ознакомился ТАСС, Памфилову объявили в розыск в 2024 году. Главе ЦИК РФ заочно предъявили обвинения по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины".