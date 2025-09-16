Председатель Госдумы предложил депутатам и парламентским объединениям сосредоточиться на работе в интересах граждан

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и парламентские фракции сосредоточиться на работе в интересах граждан, а не на предвыборной кампании, до которой остается еще год.

"Нам еще работать год. И это очень много. Поэтому тот, кто собирается на выборы, за год уже думает о том, как себя сохранить, а не как работать. Поверьте, коллеги, это неправильный путь. Мы должны, наоборот, ценить время и постараться за этот год сделать как можно больше, занимаясь меньше всего думами и переживаниями о своей судьбе. А надо жить страной, проблемами людей. К нам люди обращаются, давайте решать эти вопросы", - сказал Володин на первом пленарном заседании осенней сессии 2025 года.

Он также указал на действия релокантов, которые, по его словам, "делают все для того, чтобы ослабить страну". "Они пошли по этому скользкому пути, променяв свою родину на коврижки, на эти печеньки, - отметил Володин. "Нам надо с вами, со своей стороны, сделать все для того, чтобы мы не вошли состояние демагогии и соревнований за год до выборов", - сказал он.

"Нам надо с вами быть монолитными, нам надо делать все для того, чтобы защитить наши ценности, историю, традиции. То, что всегда было хорошей, сильной основой для всего общества. А что касается выборов, люди решат. Не надо цепляться за это. Если мы правы, поддержат. Если не правы, туда и дорога. Но думать надо о стране", - заключил председатель Госдумы.