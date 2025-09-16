МИД РФ: удар Израиля по Дохе скажется на безопасности всего Ближнего Востока

Заведующий референтурой по правам человека и гуманитарным вопросам в постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве Евгений Устинов отметил, что российская сторона решительно осуждает израильскую атаку на Катар

ЖЕНЕВА, 16 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по катарской столице, городу Доха, скажется не только на ситуации в секторе Газа, но и на безопасности всего Ближнего Востока. Об этом заявил заведующий референтурой по правам человека и гуманитарным вопросам в постоянном представительстве РФ при ООН в Женеве Евгений Устинов.

"Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока", - сказал он на экстренной сессии Совета по правам человека ООН после ударов Израиля по Катару.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона "решительно осуждает осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС". Он отметил, что гораздо больше невинных людей могли пострадать в результате этого "массированного авианалета в разгар рабочего дня".

"Полностью разделяем оценки генсекретаря ООН о недопустимости израильских атак на Катар, представляющих собой посягательство на территориальную целостность независимого государства", - добавил Устинов.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства палестинского движения ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов ХАМАС не подтвердились.