Это противоречит положениям Конвенции о правах ребенка, указала член комитета Совета Федерации по международным делам

МАРИУПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона нарушает свои международно-правовые обязательства, внося информацию о детях в базу экстремистского сайта "Миротворец": это противоречит положениям Конвенции о правах ребенка. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

15 сентября стало известно, что еще четверо детей из России в возрасте шести, восьми и двенадцати лет внесены в базу скандального экстремистского сайта "Миротворец".

"Внесение малолетних в так называемую базу "Миротворца" и публикация их персональных данных в экстремистском контексте не имеет ничего общего с обеспечением безопасности и лишь подрывает международные гуманитарные стандарты. Это является прямым нарушением международно-правовых обязательств Украины. Будучи стороной Конвенции о правах ребенка, без оговорок Киев обязан в полном объеме выполнять требования данного документа", - сказала Никонорова.

Она добавила, что в случае семьи, дети из которой попали в базу сайта, речь идет исключительно о поездках в Донбасс. Попытки вменить этим детям или их родителям подрыв территориальной целостности Украины, считает сенатор, выглядят абсурдными.

"И это далеко не первый случай. Помним резонансную историю 13-летней Фаины Савенковой из Луганска. Девочке также были безосновательно предъявлены надуманные обвинения. Подобные шаги киевского режима дискредитируют правовую систему того, что осталось от страны, и демонстрируют готовность ее властей использовать любые, в том числе заведомо неправомерные инструменты", - подытожила она.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.