Нового мэра Красноярска изберут до конца года

В ближайшее время определят исполняющего обязанности главы города

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Нового мэра Красноярска выберут до конца года. В ближайшее время будет определен исполняющий обязанности главы города, сообщил на прямой линии в соцсетях губернатор края Михаил Котюков.

16 сентября горсовет Красноярска принял отставку мэра Владислава Логинова, находящегося в СИЗО по обвинению в коррупции. На сессии городского совета было заявлено, что в течение 10 дней и.о. мэра должен быть назначен губернатором. А в течение до полугода проведены выборы нового градоначальника. Выбирают мэра депутаты горсовета из числа представленных конкурсной комиссией кандидатов.

"Уже в ближайшее время кандидатура [исполняющего обязанности] руководителя города будет определена. Вместе с тем это решение сейчас будет носить срочный характер. До того, как мы сможем провести все процедуры, предусмотренные законом, чтобы были выдвинуты кандидаты, чтобы было проведено необходимое рассмотрение, ставлю задачу уже до конца текущего года определить нового главу города в соответствии с той процедурой, которая предусмотрена федеральным законодательством и законом Красноярского края", - сообщил Котюков.

По словам губернатора, сейчас идут с консультации, кто из действующих заместителей главы города может быть назначен исполняющим обязанности до выборов. "Сегодня провел встречу с фракцией "Единая Россия" в Горсовете. Эта фракция имеет большинство в Горсовете, поэтому с коллегами обсудили [вопрос о назначении и.о. мэра]", - отметил глава региона.

Мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня по обвинению в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 10 июня Басманный районный суд Москвы заключил Логинова под стражу. Первый вице-мэр Красноярска Алексей Шувалов стал исполнять обязанности городского главы.