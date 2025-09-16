Экс-глава Минмолодежи ДНР стал вице-премьером республики

Указ о назначении подписал глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Кирилл Макаров, ранее занимавший пост министра молодежной политики ДНР, назначен вице-премьером республики, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

"Назначить Макарова Кирилла Борисовича заместителем председателя правительства ДНР с 17 сентября 2025 года", - сказано в документе.

Указом Макаров освобожден от замещаемой должности министра молодежной политики. Документ подписан и вступил в силу 16 сентября.

Макаров возглавлял Минмолодежи с сентября 2022 года. С февраля 2019-го по ноябрь 2022 года руководил крупнейшей в ДНР молодежной организацией "Молодая республика", с ноября 2018-го по октябрь 2022 года был депутатом Народного совета региона.