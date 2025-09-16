Шойгу передал премьеру Ирака приветствие от Путина

Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что российская сторона придает большое значение предстоящему визиту Мухаммеда ас-Судани в Москву

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ирак провел встречу с премьер-министром страны Мухаммедом ас-Судани и передал ему приветствие от президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совбеза передал приветствие президента России и подтвердил участие Ирака в арабо-российском саммите в октябре", - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи Шойгу отметил, что российская сторона придает большое значение предстоящему визиту ас-Судани в Москву. Он также подчеркнул, что особую роль в российско-иракских отношениях играет сотрудничество по линии советов безопасности. "Выражаем заинтересованность в укреплении доверительного диалога, сложившегося между нами", - сказал Шойгу, слова которого привели в пресс-службе.