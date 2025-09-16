Москва уделяет все большее внимание угрозе применения западных НССС для вмешательства во внутренние дела государств, указал замглавы МИД

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Оборудование Starlink было использовано в ущерб безопасности в более чем 10 странах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"После использования терминалов низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи (НССС) Starlink для организации извне протестов в Иране в 2022 году аналогичные случаи зафиксированы в Венесуэле в 2024 году. Наша работа по столицам государств показала, что еще как минимум 10 стран столкнулись с фактами незаконного ввоза абонентского оборудования Starlink и его использования в ущерб безопасности", - сказал замглавы МИД РФ на XIX Международном форуме "Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности".

Вершинин отметил, что Москва все большее внимание уделяет угрозе применения западных НССС для вмешательства во внутренние дела государств. При этом он подчеркнул, что в отличие от западных компаний отечественные разработчики строго уважают Устав ООН и принцип невмешательства во внутренние дела государств.

"Чтобы обсудить риски, исходящие от западных НССС, и обозначить пути их купирования, намерены провести отдельный брифинг на полях заседания первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в середине октября с широким подключением развивающихся стран", - сообщил замминистра.