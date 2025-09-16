По словам исполнительного директора НОМ Алены Булгаковой, наибольшее количество сообщений о возможных проблемных ситуациях поступали в ОП из Краснодарского края и Ростовской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Общее количество нарушений на выборах в России в последние годы стабильно снижается, при этом в ходе единого дня голосования в этом году серьезных нарушений вообще не было. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова.

"Мы отмечаем снижение общего количества нарушений в разрезе последних лет и отсутствие серьезных нарушений при проведении ЕДГ в этом году", - сказала Булгакова в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований по итогам выборов 12-14 сентября.

По словам Булгаковой, наибольшее количество сообщений о возможных проблемных ситуациях поступали общественникам из Краснодарского края и Ростовской области. "Абсолютное большинство из них связаны с неправомерными действиями представителей отдельных политических партий и кандидатов", - уточнила Булгакова.

Она напомнила, что всего признаны недействительными 908 бюллетеней на 20 участках в 9 субъектах РФ. "Это отдельные бюллетени, которые не влекут пересмотр итогов по каким-либо избирательным участкам в целом", - сказала Булгакова.

Она подчеркнула, что выборы прошли честно, открыто, прозрачно, в полном соответствии с законодательством РФ. "Итоги голосования не вызывают сомнений и, что очень важно, в полной мере соответствуют ожиданиям избирателей", - подчеркнула член ОП.

По ее словам, одним из вызовов текущей избирательной кампании стало отсутствие устойчивого интернет-соединения в ряде регионов, что могло затруднить коммуникацию с наблюдателями. "Поэтому во время их подготовки мы этот вызов учитывали и в дополнение разработали новые инструменты. Изучали успешный опыт регионов и транслировали его в другие субъекты. И благодаря этому мы могли оперативно проверять сигналы о конфликтных ситуациях и проблемах, не допуская нарушений избирательного законодательства", - сказала Булгакова.

Рекордная явка

Кампания 2025 года показала рекордную явку в ряде регионов. По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, существенный рост явки наблюдается по всем регионам, в том числе более 10% роста в Пермском крае (49% против прежних 35,7%), в Свердловской (39,9% к 28,5%), Ленинградской (62,8% к 51,5%) и Ростовской (61% к 43%) областях, в Севастополе (67% к 48,3%).

За три дня голосования на участки в РФ пришли 26 млн избирателей.