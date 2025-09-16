Зампредседателя Совета Федерации отметил, что у двух стран "впереди много работы, которую мы будем делать, не снижая темпов"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации во многом способствовал реализации российско-кубинских проектов и договоренностей, достигнутых на разных уровнях. Об этом заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев на встрече с послом Кубы Хулио Антонио Гармендией в связи с окончанием его полномочий.

"Совет Федерации во многом способствовал реализации российско-кубинских двусторонних проектов и договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях", - сказал вице-спикер СФ.

Косачев также передал слова благодарности председателя СФ Валентины Матвиенко, в которых особо выделен вклад посла в укрепление сотрудничества двух стран, а также в содействие расширению межпарламентских связей по дипломатической линии.

"Впереди много работы, которую мы будем делать, не снижая темпов", - сказал Косачев.