Йеменском порт во вторник подвергся ударам израильской авиации

ДУБАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Посольству России в Йемене не поступала информация о присутствии российских граждан в йеменском порту Ходейда, который во вторник подвергся ударам израильской авиации. Об этом ТАСС сообщил представитель российской дипломатической миссии.

"В посольство Российской Федерации информация о нахождении в гавани порта Ходейда российских граждан не поступала", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, находились ли российские суда рядом с йеменским портом во время удара.

Во вторник израильская авиация нанесла серию ударов по территории порта Ходейда, расположенного на берегу Красного моря в районе, который контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

Дым поднимается от израильских ударов по йеменскому порту Ходейда © ТАСС/ Reuters

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала к эвакуации из порта Ходейда, который обеспечивает большую часть импорта на подконтрольную хуситам территорию, а также используется для нападений на коммерческие суда в Красном море. Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что пришвартованные в Ходейде суда должны немедленно покинуть зону будущего удара.