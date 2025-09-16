Грызлов назвал показательным отказ Прибалтики наблюдать за учениями "Запад"

Посол России в Белоруссии заявил, отказ показателен в контексте масштабной кампании по дезинформации

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Отказ Прибалтики и Польши наблюдать за учениями "Запад-2025" показателен в контексте кампании по дезинформации, развернутой с их подачи. Об этом заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.

"Обратите внимание, что Латвия, Литва и Польша отказались наблюдать за ходом маневров, хотя соответствующие приглашения им были направлены. Этот момент крайне показателен в контексте масштабной кампании по дезинформации, которая была развернута, по сути, с подачи именно этих государств", - говорится в комментарии дипломата, предоставленном ТАСС пресс-службой посольства.