Экономические последствия этого решения вполне ощутимы, заявил посол России в Минске

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Закрытие польской стороной границы с Белоруссией ничем не мотивировано с позиции безопасности, а экономические последствия этого шага вполне ощутимы, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Что касается закрытия Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью, то это сугубо политический шаг. Он ничем не мотивирован с точки зрения обеспечения безопасности. При этом экономические последствия закрытия границы вполне реальны и ощутимы, поскольку значительная часть товаров из Евразии и, в частности, Китая идет в Европу именно через Белоруссию и Польшу. Варшаве еще придется оправдываться и перед Брюсселем, и перед Пекином, и перед своими собственными гражданами и бизнесом", - говорится в комментарии дипломата, предоставленном ТАСС пресс-службой посольства.