Медведев: нужно подготовить новую народную программу ЕР перед выборами

Председатель "Единой России" уверен, что депутаты фракции достаточно опытны, чтобы совмещать работу над предвыборной кампанией с решением насущных проблем россиян

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил создать новую версию народной программы партии в преддверии думских выборов.

"Нам нужно продолжить работу над теми задачами, которые основаны на народной программе, подготовить новую версию народной программы, с которой партия пойдет на выборы, и координироваться с нашими экспертными структурами", - указал глава партии на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России".

Он также выразил увереннность в том, что депутаты фракции достаточно опытны, чтобы совмещать работу над предвыборной кампанией с решением насущных проблем россиян и делать все для того, чтобы жизнь граждан становилась комфортнее, так как это является "абсолютным приоритетом партии "Единая Россия".