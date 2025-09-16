Генпрокурор отметил, что служебные процессы, которые ранее занимали недели, сократились до нескольких часов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первоочередной задачей внедрения искусственного интеллекта в работу прокуроров стала машинная аналитика и интеллектуальное прогнозирование. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

"Первоочередными задачами внедрения нейросетей в прокурорскую работу мы определили машинную аналитику, интеллектуальное прогнозирование и детализированную обработку сигналов о нарушениях законодательства, требующих незамедлительного реагирования", - сказал он.

По его словам, к их решению привлекли партнеров из числа передовых российских технологических компаний, таких как Сбер и "Ростелеком", активно включившихся в разработку специально подготовленных для надзорной деятельности моделей искусственного интеллекта в закрытом контуре единой защищенной сети.

"В итоге созданы локальные системы, способные, согласно заданной структуре, анализировать значительные объемы данных о состоянии законности и правопорядка во всех сферах. Тесты уже показали, что служебные процессы, которые ранее занимали недели, сокращены до нескольких часов", - добавил Краснов.

Он отметил, что интерактивная обработка поступающих в ГП обращений, а их количество доходит до 7 млн в год, позволяет своевременно определять ключевые векторы проверочных мероприятий и, как следствие, купировать очаги социальной напряженности в стране.