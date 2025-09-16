Алексей Ерхов считает, что не стоит сводить тему переговоров по урегулированию конфликта на Украине единственно к встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским не исключена, но урегулирование на Украине - это сложный комплекс вопросов, требующий тщательной подготовки, заявил в беседе с турецкими СМИ завершивший свою миссию в Турции посол Алексей Ерхов.

"Сводить тему переговоров по урегулированию конфликта на Украине единственно к встрече Владимира Путина с Зеленским явно не стоит. Сама такая встреча отнюдь не исключена, и президент России несколько дней назад в очередной раз подтвердил это, общаясь со СМИ в Тяньцзине. При всей сложности вопроса о легитимности президента Украины и ее остальных органов власти, если такая встреча будет хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам, то она будет возможной", - считает дипломат.

Однако, по его словам, "если речь идет о российско-украинском урегулировании, то необходимо понимать, что это очень сложный комплекс вопросов". "Его принципы, параметры и детали должны быть скрупулезно согласованы и тщательно прописаны на бумаге. Хотя бы потому, что без четкой фиксации обязательств сторон и механизмов их имплементации любая договоренность рискует оказаться недолговечной. Следовательно, для выработки условий долгосрочного урегулирования заведомо требуется кропотливая работа переговорных команд, и заменить ее никакая встреча в верхах не сможет. Саммит должен быть итогом переговоров, их логическим завершением, и никак иначе", - отметил Ерхов.

Он напомнил, что "в апреле 2022 года в Стамбуле на переговорах с российскими представителями украинская делегация представила проект договоренности о прекращении боевых действий". "Составленный на этой основе документ был парафирован обеими делегациями. При обсуждении гарантий безопасности для Украины предложения Киева тогда предусматривали создание группы стран-гарантов, куда входили бы постоянные члены Совета Безопасности ООН, в этом контексте также упоминались Германия, Турция и другие государства. Как известно, все эти договоренности были сорваны Киевом по указанию Запада, в частности тогдашнего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона", - сказал он.

Дипломат отметил, что "усилия по достижению урегулирования конфликта продолжаются, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации", и есть "надежда, что все эти усилия все же помогут выйти на надежную формулу долговременного прекращения конфликта".