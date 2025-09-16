Ответственность за последствия атаки на станцию несет Киев и Европа, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно дать объективную оценку обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

Ранее на станции сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов Запорожской АЭС, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

"От лица жителей Энергодара и всего Запорожского края мы выражаем решительный протест и надеемся, что в этот раз мировое сообщество даст объективную оценку и решительно осудит эти акты ядерного терроризма со стороны Украины. Молчание международных организаций будет лишь поощрять неонацистов на новые преступления", - сказал депутат.

Он отметил, что всю ответственность за последствия обстрелов несет Киев и Европа.

"За любые последствия атаки на Запорожскую АЭС ответственность должны нести власти Украины и Европа. Одни как организаторы этой террористической атаки, вторые как поставщики оружия. В данный момент все оперативные службы делают все возможное для локализации последствий возгорания и стабилизации обстановки", - подчеркнул депутат.