Кроме того, в маневрах приняли участие оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Воинские контингенты республик Бангладеш, Индия и Иран, оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали приняли участие в стратегических совместных учениях ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025". Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля.

"В состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран. Для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск также направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств - Буркина-Фасо, Конго и Мали", - говорится в материалах.