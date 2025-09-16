Президент России осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прилетел в Нижегородскую область на полигон "Мулино" 333-го Центра боевой подготовки Сухопутных, Воздушно-десантных и береговых войск ВМФ, передает корреспондент ТАСС.

В ходе посещения полигона президент осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники.

После этого глава государства наблюдал за совместными стратегическими учениями вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025", основной этап которых прошел в Мулино. Также Путин провел совещание.