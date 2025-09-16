Глава государства осмотрел на полигоне Мулино образцы вооружения, специальной и военной техники

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки военной техники на полигоне Мулино примерил тепловизионные очки "Стрекоза".

Путин во вторник посетил полигон Мулино, где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025". Глава государства осмотрел на полигоне образцы вооружения, специальной и военной техники.

Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность обзора очков до 1 километра. Срок автономной работы составляет до 2,5 часа.

Кроме того, глава государства осмотрел пистолет ПЛК, перезарядил его. Он также узнал о характеристиках новой винтовки "Аркуда СТ". Ее президенту презентовал герой России и герой ДНР Ярослав Якубов.

"Сами стреляли? Как характеристики?" - уточнил глава государства. Военнослужащий заверил Путина, что лично использует винтовку, и что по характеристикам она превосходит американские и канадские аналоги.