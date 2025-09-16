Глава государства приехал в Нижегородскую область на полигон "Мулино", где состоялся основной этап учений "Запад-2025"

МУЛИНО /Нижегородская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин появился на стратегических учениях "Запад-2025" в военной форме, передает корреспондент ТАСС.

Верховный главнокомандующий приехал в Нижегородскую область на полигон "Мулино", где состоялся основной этап маневров. Российский лидер был одет в полевой комплект формы без погон, с нашивками "Президент РФ" и "Путин В. В." и шевронами с триколором и двуглавым орлом.

Учения проводятся совместно вооруженными силами России и Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их тема - применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России отрабатывали в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника. Также на учениях "Запад-2025" отрабатывалось планирование применения ядерного оружия и "Орешника". В Кремле подчеркивали, что учения проводились планово не нацелены против кого-либо.