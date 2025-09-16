ЗАЭС в рабочем состоянии и остается объектом повышенной опасности, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Ядерный шантаж со стороны Украины, а именно обстрелы ВСУ Запорожской атомной электростанции, несет угрозу всему миру. Об этом в комментарии ТАСС заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Попытки украинского нацистского режима поиграть в ядерный шантаж чреваты катастрофическими последствиями для всего мира. Запорожская АЭС находится в состоянии "холодный останов", реакторы заглушены. Но станция в рабочем состоянии и остается объектом повышенной опасности", - подчеркнул глава региона.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.