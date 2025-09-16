Это жест отчаяния киевского режима из-за военных неудач и фактического отступления по всей линии фронта СВО, заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Обстрел ВСУ района складов с топливом Запорожской АЭС - это попытка давления киевского режима на мировое сообщество на фоне поиска способа завершения конфликта на Украине. Таким мнением с ТАСС поделился председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Обстрел района складов с топливом Запорожской АЭС - настоящий ядерный терроризм, фирменный стиль Зеленского. Очевидно, что это очередная попытка давления киевского режима на Россию и остальное мировое сообщество на фоне разговоров о мире и поиска способов завершении конфликта на Украине. Киев не заботится ни о своих, ни о чужих людях, поскольку чувствует, что его дни сочтены", - сказал он.

Это жест отчаяния киевского режима на фоне военных неудач и фактического отступления по всей линии фронта СВО, добавил он. От имени Общественной палаты Запорожской области Бибаров-Государев призвал мировое сообщество, в частности, МАГАТЭ и Организацию Объединенных Наций обратить внимание на ситуацию вокруг ЗАЭС.

"Это преступные методы ведения боевых действий, которые уже никак не укладываются в рамки провокаций, а фактически несут прямую угрозу и могут иметь колоссальные последствия для жизни и здоровья жителей не только Запорожской области и близлежащих регионов, но и целых стран, в том числе Восточной Европы. От лица жителей региона могу сказать, что, конечно же, мы рассчитываем на достойную реакцию мирового сообщества", - подчеркнул собеседник агентства.

ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов Запорожской АЭС, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом, заявили на атомной станции. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщила ТАСС, что главная угроза для станции - не сам пожар, а потеря последнего резервного питания для систем охлаждения реакторов. Это топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов, которые являются "последним рубежом защиты атомной станции". Они включаются, когда станция теряет все внешние источники электропитания, что уже не раз происходило. Уже пятый месяц энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет единственной линии. Она отметила, что уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми.