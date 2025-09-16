Сенатор Кастюкевич: Киев вернулся к ядерному шантажу, обстреливая ЗАЭС

Россия, держа под контролем ситуацию на ЗАЭС, выглядит в глазах международных организаций и лидеров как последовательная в своих действиях и не заинтересованная в катастрофе сторона, сообщил сенатор

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Киев проводит политику ядерного шантажа, нанося удары по Запорожской АЭС из-за отчаяния Владимира Зеленского. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Зеленский в отчаянии совершает ошибку за ошибкой. Сначала он выражает разочарование заокеанскими партнерами, затем начинает артобстрел в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС. Таким странным образом на Банковой, видимо, решили вернуться к ядерному шантажу, прибегнуть к которому в свое время им настоятельно советовали британцы. Только вот сейчас ситуация уже иная, а данные действия - очередной камень в сторону международных институтов и норм", - сказал он.

Кастюкевич подчеркнул, что Россия, держа под контролем ситуацию на ЗАЭС, выглядит в глазах международных организаций и лидеров как последовательная в своих действиях и не заинтересованная в катастрофе сторона. По его словам, Украина, напротив, с момента потери контроля над станцией, постоянно обстреливает ее, создавая угрозу безопасности.

"ЗАЭС - самая крупная по числу реакторов и установленной мощности АЭС в Европе. Возможные последствия, особенно европейским партнерам Украины, нужно бы осознавать", - добавил он.

Сенатор напомнил, что на Каховской ГЭС в Херсонской области ВСУ совершили теракт с разрушением плотины. Он уточнил, что Каховское водохранилище, снабжавшее водой станцию для охлаждения реакторов, обмелело, но резервуары для охлаждения реакторов по-прежнему заполнены, так как Россия следит и за этим. "Уничтожив ГЭС и водохранилище, враг пошел на тягчайшее преступление, за которое виновным еще предстоит понести наказание", - отметил он.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.