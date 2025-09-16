Пресс-секретарь лидера РФ напомнил, как Вашингтон обвинял Москву, но потом сам признал, что это не так

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заявления о вмешательстве России в выборы президента Румынии не соответствуют действительности. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сравнив такие высказывания с обвинениями о якобы влиянии РФ на результаты американских выборов 2016 года.

"Нет. Не соответствует [действительности]. Вспомним, как Вашингтон обвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т. д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое", - сказал он.

Ранее генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца заявил, что Россия якобы с 2022 года вела "гибридную операцию" против балканской страны, в рамках которой четыре компании, связанные с Россией, управляли ботами и фейковыми аккаунтами, охватившими более 1,3 млн человек.

Завершившиеся в мае 2025 года румынские президентские выборы - повторные. Плановые выборы были прерваны в конце 2024 года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также предполагаемого, но не доказанного российского вмешательства.

По итогам второго тура президентских выборов в Румынии независимый проевропейский кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу, став пятым президентом страны.