Разрушений или нарушений функционирования критических объектов пока зафиксировали, сообщил Юрий Черничук

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты смогут определить точный ущерб, нанесенный Запорожской атомной станции (ЗАЭС) ударом Вооруженных сил Украины, только после полной ликвидации пожара у станции. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов станции, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

"Разрушений или нарушений функционирования каких-то критических объектов на данный момент мы не зафиксировали, но еще раз повторю, что после того, как будут ликвидированы последствия этого пожара и мы полностью [его] потушим - тогда специалисты еще раз осмотрят это место, определятся с возможными повреждениями, которые там будут, которых мы сейчас не видим", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала ЭНТВ.

Черничук отметил, что удар ВСУ по станции мог нанести серьезный урон ЗАЭС, ее аварийным системам. "Мы постоянно говорим о том, что у нас регламентный запас топлива для дизелей наших, которые находятся на станции, должен быть не менее 10-суточного. С требованиями регламента мы говорим и подтверждаем постоянно, что у нас есть запас топлива на порядка 20 дней", - сообщил руководитель станции.