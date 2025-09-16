Вершинин обсудил с представителем генсека ООН урегулирование в Ливии

Замглавы МИД России отметил готовность Москвы оказать поддержку усилиям ООН, направленным на объединение разрозненных политических, экономических и силовых институтов страны

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и спецпредставитель генсека ООН по Ливии, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Ханна Тетте обсудили перспективы урегулирования внутриливийского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено представленной МООНПЛ "дорожной карте" урегулирования ливийского кризиса, ходу и перспективам ее реализации. Выражено общее мнение о том, что решение задачи подготовки и проведения президентских и парламентских выборов в Ливии с формированием единого правительства позволит остановить продолжающуюся фрагментацию в этой стране", - указывается в сообщении.

В ведомстве информировали, что в ходе беседы затрагивалась также текущая военно-политическая ситуация в Ливии с акцентом на поступающие сообщения о вероятной деградации обстановки в западной ее части и столице - Триполи. "В данном контексте подчеркивалась необходимость отказа ливийских игроков от ставки на силовые меры в пользу поиска компромиссных решений", - указали в дипведомстве.

"С российской стороны была выражена готовность продолжать оказывать поддержку усилиям ООН, направленным на объединение разрозненных политических, экономических и силовых институтов Ливии при первоочередном и непосредственном участии в этом процессе самих граждан этой страны. При этом подчеркнуто, что международное содействие такой ооновской работе должно быть добросовестным, скоординированным и включать всех основных игроков, способных оказывать конструктивное воздействие на ситуацию в Ливии", - заключили в министерстве.