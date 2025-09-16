Некоторые из них говорят о выборах, сообщил источник агентства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады рассчитывают на скорое окончание украинского конфликта. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Второй день подряд из уст депутатов Рады звучат заявления о скором завершении конфликта на Украине. При этом отдельные из них говорят о проведении скорых выборов в парламент и даже президентских", - обратил внимание собеседник агентства.

Он привел в пример высказывания двух депутатов. Так, член комитета Рады по нацбезопасности Федор Вениславский ранее сообщил о том, что боевые действия "очевидно идут к завершению". В свою очередь украинский депутат Дмитрий Черный заявил о том, что парламентские выборы могут пройти в следующем году, и это связано с завершением конфликта.

Собеседник ТАСС отметил, что все действия киевской власти направлены на повышение рейтингов в глазах избирателей. К этому, по словам силовиков, можно отнести разрешение на выезд за границу молодежи до 22 лет - это решение призвано повысить рейтинги Владимира Зеленского и партии.

"При этом киевский режим не стал разрешать выезд абсолютно всем украинцам, оставив задел для принудительной мобилизации лиц [в возрасте] 23-24 лет на случай, если боевые действия продолжатся. Но так или иначе Зеленскому все равно придется подписывать капитуляцию, которую президент США дипломатично называет сделкой", - подытожил собеседник ТАСС.