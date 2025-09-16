Шойгу: РФ и Ираку необходимо поддерживать диалог по линии советов безопасности

Сохранять диалог важно на фоне деградирующей обстановки в международной безопасности, заявил секретарь Совбеза

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Москве и Багдаду необходимо поддерживать диалог по линии советов безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом.

"На фоне деградирующей обстановки в сфере международной безопасности убежден в необходимости поддержания динамичного диалога между нашими странами по линии советов безопасности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что одним из форматов диалога являются ежегодные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.