Шойгу: удар по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной

Такие действия нельзя оправдывать "точечным обстрелом", заявил секретарь Совбеза России

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Израильский удар 9 сентября по Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад.

"На этой неделе мы лишний раз убедились, к чему приводит неконтролируемое распространение кризиса в регионе. Имею в виду израильские авиаудары по мирной столице Катара. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом. - Итогом стала приостановка Дохой своих посреднических усилий в палестино-израильском противостоянии. Архитектура переговоров разрушена".

Он отметил, что Россия решительно осуждает такие методы. "Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства", - добавил Шойгу.