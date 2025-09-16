Эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене вызывает беспокойство, отметил секретарь Совбеза России

БАГДАД, 16 сентября. /ТАСС/. Ирано-израильская конфронтация серьезно обострилась, беспокойство также вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане и Йемене. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад.

"Обстановка на Ближнем Востоке крайне сложная. Серьезно обострилась ирано-израильская конфронтация, угрожающая региону новой полномасштабной войной", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абделем Латифом Рашидом. - Беспокойство вызывает эскалация напряженности в Сирии, Ливане, Йемене. Прежде всего - необходимо остановить беспрецедентное кровопролитие в секторе Газа", - заявил он.