В российском диппредставительстве выразили соболезнования семье вице-премьера карибской республики, умершего 16 сентября

ГАВАНА, 17 сентября. /ТАСС/. Посольство России на Кубе выразило соболезнования семье вице-премьера карибской республики Рикардо Кабрисаса, умершего 16 сентября на 89-м году жизни от тяжелой болезни, и отметило его "неоценимый вклад" в развитие отношений двух стран.

"С глубоким прискорбием мы узнали о смерти выдающегося государственного деятеля Кубы - заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса, - говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале. - Вся его жизнь была посвящена служению народу и развитию родной страны. Его уход - невосполнимая потеря для Кубы".

В посольстве отметили, что Рикардо Кабрисас "был не только талантливым профессионалом, но и человеком с большим сердцем, который всегда стремился к справедливости, нахождению взаимоприемлемых компромиссов в самых непростых ситуациях". "Его мудрость, опыт и преданность делу вдохновляли многих", - подчеркнули в диппредставительстве.

Как напомнили в посольстве, Кабрисас на протяжении более чем трех десятилетий являлся сопредседателем Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "На этом высоком посту он внес неоценимый вклад в развитие отношений между нашими странами, свидетельство чему - врученный ему в 2008 году орден Дружбы", - отметили в диппредставительстве. "Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Рикардо Кабрисаса, а также всему кубинскому народу", - говорится в публикации.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель и Коммунистическая партия карибской республики сообщили, что Кабрисас умер 16 сентября в возрасте 88 лет после тяжелой болезни.