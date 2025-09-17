Вступление в должность губернатора ЕАО Марии Костюк состоится 23 сентября

Врио губернатора региона победила на выборах главы автономной области, набрав 83,02% голосов

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, которая одержала победу на прошедших выборах губернатора, официально вступит в должность 23 сентября, сообщила ТАСС ее пресс-секретарь.

"Вступление в должность состоится 23 сентября в здании правительства ЕАО", - сообщила собеседница агентства.

15 сентября избирком Еврейской автономной области подвел итоги голосования на выборах губернатора региона. Костюк победила, набрав 83,02% голосов. Итоговая явка составила 74,23%. Проголосовали 85 356 жителей области.

Костюк была назначена врио губернатора 5 ноября 2024 года. Ранее она занимала пост зампреда правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО, с 2023 по 2024 год работала начальником управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества", а также была руководителем программы "Время героев". На момент назначения являлась единственной женщиной среди российских губернаторов.