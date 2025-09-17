Фальшивые нарративы разоблачаются и моральное превосходство левых политиков рушится, заявил Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал мировое сообщество разрушить "машину фальшивых нарративов", созданную политиками левых сил, глубинным государством и СМИ.

"[Директор Федерального бюро расследований] Кэш Пател наконец-то разоблачает ложь. Слишком много лжи заразило слишком много умов и причинило слишком много горя. Моральное превосходство левых рушится, когда их фальшивые нарративы разоблачаются. Пора разрушить машину фальшивых нарративов сговорившихся политиков, глубинного государства и СМИ", - написал Дмитриев в Х на английском языке.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал видео, на котором директор ФБР вступил в перепалку с американским сенатором Адамом Шиффом (демократ, от штата Калифорния) и назвал его "политическим шутом" и "мошенником", который заседает в верхней палате парламента США. Кроме того, Пател обвинял Шиффа во лжи, в частности, в деле о российском вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года.

Вмешательство в выборы

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.