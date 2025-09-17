Российские власти продолжают работу по расширению географии международного признания республики, оказывают содействие в налаживании и поддержании контактов с международными партнерами, сказал Марат Кулахметов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В течение 17 лет с момента подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать Южную Осетию по всем направлениям внешнеполитической повестки - как по вопросам двусторонних отношений, так и на международном уровне. Такое мнение ТАСС выразил посол РФ в Южной Осетии Марат Кулахметов.

17 сентября 2008 года в Москве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и Россией. Большой договор стал первым всеобъемлющим базовым, системообразующим документом двусторонних отношений. В договоре заложены основы долгосрочного стратегического партнерства между странами в сфере экономики, политики, энергетики, культуры, военно-технического сотрудничества, науки, здравоохранения, образования, информации и других.

"В последние годы мы вместе достигли значительных результатов в продвижении интеграционных вопросов между нашими странами. <…> На внешнеполитическом треке мы поддерживаем с югоосетинскими партнерами плотный контакт по всему спектру вопросов двусторонней повестки и актуальным международным темам. Продолжаем работу по расширению географии международного признания Южной Осетии, оказываем содействие в налаживании и поддержании контактов с международными партнерами", - сказал Кулахметов.

Посол также подчеркнул, что за прошедшие годы в Южной Осетии были созданы условия для поступательного развития экономики страны, а Россия, в свою очередь, продолжает оказывать республике масштабную социально-экономическую поддержку. "Развиваются двусторонние торгово-экономические связи, успешно осуществляется инвестпрограмма содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия", - добавил Кулахметов.

"Сформировано и доказывает свою эффективность общее пространство обороны и безопасности, в которое включены дислоцированные в республике 4-я российская военная база и пограничное управление ФСБ России", - отметил Кулахметов. Кроме того, посол подчеркнул, что Россия ценит помощь и поддержку Южной Осетии в специальной военной операции.

Кулахметов также напомнил, что в рамках развития двусторонних отношений продолжается работа по "синхронизации" российского и югоосетинского законодательств, приведению нормативно-правовой базы республики к нормам ЕАЭС.

Первый международный форум в Южной Осетии

В 2025 году с 18 по 20 сентября в Цхинвале впервые пройдет международный форуме "Южная Осетия. Горизонты развития", который соберет порядка 2 тыс. делегатов. Кулахметов подчеркнул, что Россия, безусловно, приветствует проведение такого масштабного мероприятия.

"Планируется приезд ряда делегаций как федерального уровня, так и субъектов РФ - глав республик Северная Осетия - Алания, Адыгея и Карачаево-Черкесия, представителей Дагестана, Крыма, Луганской Народной Республики и многих других. Форум такого масштаба повысит узнаваемость Южной Осетии, будет способствовать росту ее инвестиционного потенциала, станет существенным импульсом для дальнейшего экономического развития республики", - сказал посол.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.