Российский лидер отметил, что Россия и Индия продолжат диалог по актуальным вопросам мировой повестки дня

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летним юбилеем, отметив его большой личный вклад в укрепление партнерства Москвы и Нью-Дели.

"Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея, - говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. - Своей деятельностью во главе правительства вы снискали высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. Под вашим руководством Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях".

"Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", - подчеркнул Путин в поздравлении Моди.

"Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - отметил президент РФ.

Путин пожелал Моди доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

Нарендре Моди 17 сентября исполнилось 75 лет. С октября 2001 г. по май 2014 г. он занимал должность главного министра правительства штата Гуджарат, являющегося одним из самых развитых регионов Индии. В 2014 г. возглавил правительство страны, а в 2024 г. вступил в должность в третий раз, став вторым премьером в истории, который занимает пост третий срок подряд. В 2024 г. был награжден высшей государственной наградой России - Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.