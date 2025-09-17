По словам председателя Госдумы, радикализм наносит огромный ущерб любому государству, любой политической системе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден и ему подобные в Европе, финансируя блуд, своими руками создали обстановку радикализма. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, радикализм наносит огромный ущерб любому государству, любой политической системе.

"Видим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Трагедия. Вы посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении [Дональда] Трампа, ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании, чудом. Надо признать, что это радикалы, которых вырастили, создавая там условия для ЛГБТ-сообществ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено - прим. ТАСС), финансируя этот блуд из различных фондов, фактически своими руками президент Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку. Вот с какими вызовами сталкивается мир", - сказал Володин в ролике, опубликованном в Мах.