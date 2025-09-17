Рябков: Россия работает над возобновлением авиасообщения с США, отклика пока нет

Замглавы МИД РФ надеется, что в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой к моменту возобновления двусторонних переговоров

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия работает над вопросом возобновления прямого авиационного сообщения с США, но должного отклика с американской стороны пока нет. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы со своей стороны на сегодня на двустороннем треке с США сфокусированы среди прочего на задаче возобновления прямого авиационного сообщения. К сожалению, пока должного отклика с американской стороны нет. Мы предпринимаем дополнительные усилия, в это вовлечены наши профильные ведомства и структуры", - сказал замминистра.

"Мы надеемся, что к моменту возобновления того формата, который последние месяцы принято называть двусторонними консультациями по раздражителям, в Вашингтоне сформируется более конструктивный настрой и мы реально продвинемся в решении этого вопроса", - добавил Рябков.

Ранее он отмечал, что Москва и Вашингтон постараются провести очередную встречу по раздражителям в отношениях до конца осени.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.