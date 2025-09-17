Рябков: cдвигов в вопросе возвращения российской дипсобственности в США нет

По словам замглавы МИД РФ, дипперсонал не может добиться от американцев согласия на посещение объектов недвижимости

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сдвиги по вопросу возвращения российской дипсобственности в США пока не наблюдаются, не удалось добиться от американцев и согласия на посещение объектов российской недвижимости дипперсоналом. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сдвигов нет, к сожалению. Мы даже не можем добиться от американцев согласия на посещение объектов нашей недвижимости дипперсоналом. Даже в этом вопросе пока нет никаких изменений по сравнению с той позицией, которую отрабатывали и при [экс-президентах США Бараке] Обаме, и при [Джо] Байдене", - сообщил замминистра.