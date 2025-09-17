Почти все объекты, которые восстанавливаются в ДНР, включены в народную программу партии

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" в конце 2025 года подведет итоги работы за пять лет, включая реализацию народной программы, сообщил ТАСС секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев во время поездки в ДНР.

"Все те изменения, которые мы видим сегодня здесь, на донецкой земле, это часть нашей народной программы, то, с чем шла партия в 2021 году на выборы. У нас с вами 2025 год, в конце 2025 года мы как раз в рамках своего политического цикла будем подводить итоги, говорить о том, что нам удалось сделать за эти пять лет", - сказал Якушев.

Он добавил, что почти все объекты, которые восстанавливаются в республике, включены в народную программу партии.

"Национальные проекты, в первую очередь будем говорить о них, провозглашенные президентом нашей страны, и народная программа - это корреспондирующий документ, они не могут жить один без другого. <...> Ну и, конечно, если мы непосредственно говорим о Донбассе, то нам есть что сказать, нам не стыдно за ту работу, которую мы сделали здесь", - заключил собеседник агентства.