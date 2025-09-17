Он будет исполнять полномочия главы города до дня избрания нового мэра

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим полномочия главы Красноярска указом губернатора региона назначен замглавы города Роман Одинцов. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

"Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ о назначении Романа Одинцова временно исполняющим полномочия главы города Красноярска. Указ вступает в силу со дня подписания", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, Одинцов будет исполнять полномочия главы города до дня избрания нового мэра, которое пройдет в соответствии с новым законом о местном самоуправлении.

16 сентября городские депутаты приняли добровольную отставку действующего мэра Красноярска Владислава Логинова, находящегося под стражей по обвинению получении взятки свыше 180 млн рублей.

Одинцов родился в 1975 году. Окончил экономический факультет Красноярского государственного университета. С 2020 года является заместителем главы Красноярска.