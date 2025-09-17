Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности проходит в Ляньюньгане

ЛЯНЬЮНЬГАН /Китай/, 17 сентября. /ТАСС/. Тяньцзиньский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) внес существенный вклад в мировую стабильность. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, выступая на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Ляньюньгане (провинция КНР Цзянсу).

"Важным вкладом в международную стабильность и безопасность являются поистине прорывные результаты недавно прошедшего в Китае Совета глав государств - членов ШОС", - отметил Колокольцев. Он подчеркнул важность подписания соглашений о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и антинаркотического центра ШОС. По его словам, это позволит "значительно укрепить потенциал организации в купировании всех проявлений преступности на пространстве ШОС".

"Рассчитываем, что указанные центры начнут работу в уже самое ближайшее время", - добавил он. Колокольцев указал на уникальную роль ШОС в формировании коллективных подходов к борьбе с экстремистскими проявлениями.

"Учитывая ключевую роль БРИКС в новом многополярном мире, ведем активную работу по наращиванию потенциала в борьбе с новыми вызовами и угрозами в рамках данного объединения, - добавил министр. - Эффективной площадкой для этого служит рабочая группа БРИКС по антитеррору, вместе с другими партнерами по объединению нам удалось заложить солидную основу для профильного взаимодействия".

Глобальный форум сотрудничества в области общественной безопасности проходит в Ляньюньгане, портовом городе восточной провинции КНР Цзянсу. В нем принимают участие порядка 800 представителей правоохранительных ведомств и экспертов в области безопасности со всего мира.