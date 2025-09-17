Требуются незамедлительные правовые и правоприменительные меры практической реализации, иначе вероятность ядерного инцидента на Запорожской АЭС с каждым днем возрастает, заявил советник главы Крыма

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Введение реальных механизмов принуждения властей Украины к отказу от ядерного терроризма и соблюдению норм ядерной безопасности необходимо срочно. Требуются незамедлительные правовые и правоприменительные меры практической реализации, иначе вероятность ядерного инцидента на Запорожской АЭС с каждым днем возрастает, заявил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа

"Обстрел топливных складов ЗАЭС - очередное разнузданное, хамское проявление вошедшего в практику ядерного терроризма, нарушение и игнорирование норм ядерной безопасности. Киев в очередной раз пытался спровоцировать инцидент. Необходимо как можно скорее ввести реальные механизмы принуждения киевского режима к отказу от ядерного терроризма и соблюдению норм ядерной безопасности. Пока такие механизмы не появятся, Киев будет только укрепляться в понимании своей полной безнаказанности. Этот режим не угомонится. Этого не хотят его западные хозяева, великие миротворцы, страдающие от гибели людей, но не прекращающие при этом поставлять вооружение, боеприпасы и занимающиеся откровенным подстрекательством", - считает Карчаа.

Он добавил, что все заявления международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о недопустимости подобных ударов никак не влияют на власти Украины.

"Сейчас очередной доклад МАГАТЭ появится, они опять проявят озабоченность, они опять поговорят, что это тревожно, опасно. И ничего реально действенного за этими тысячу раз правильными словами и заявлениями, уверен, не последует. До тех пор, пока не будет обозначен источник ядерной опасности, так все и будет продолжаться. А источник этот очевиден - киевский режим", - подчеркнул собеседник агентства.

16 сентября ВСУ из артиллерии обстреляли район складов с дизельным топливом ЗАЭС, возник пожар в 400 метрах от резервуаров. Радиационный фон в пределах нормы, пострадавших среди персонала станции нет. Пожар потушен, резервуары не повреждены. Топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов. Они включаются, когда станция полностью теряет внешнее электропитание. Уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми, заявили ранее ТАСС на ЗАЭС.