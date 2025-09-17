Денонсация европейской конвенции не перечеркнет этот постулат, заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Запрет на применение пыток остается для России безусловным, денонсация европейской конвенции не перечеркнет этот постулат. Об этом заявил глава департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев "Комсомольской правде".

"Хотелось бы акцентировать, что для России запрет на применение пыток остается абсолютным и безусловным, а денонсация европейской конвенции никоим образом этот постулат не перечеркнет, - указал он. - При этом ряд государств, входящих в состав Совета Европы, периодически "пробрасывают" в общественный дискурс мысль о допустимости отступления от таких абсолютных правочеловеческих обязательств, чтобы "развязать себе руки" при принятии различных мер".

Лукьянцев отметил, что участие России в деятельности подобных международных структур имеет свои положительные стороны. "Выход из Совета Европы или отдельных открытых для государств - нечленов организации конвенций не означает, что Россия полностью перечеркнет все наработки и забудет весь тот путь, который был пройден за эти годы", - продолжил дипломат.

"Но сегодняшний Совет Европы руками отдельных стран Запада отошел от своих первоначальных уставных целей и принципов, превратившись в инструмент гибридной войны против России. С такой организацией нам не по пути, - сказал он. - Хотелось бы также подчеркнуть, что денонсация европейской конвенции никоим образом не приведет к снижению уровня защиты прав и свобод человека и гражданина в России, включая абсолютный запрет на применение пыток".

В среду Госдума на пленарном заседании денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также два протокола к ней. Законопроект о денонсации в палату парламента в начале сентября 2025 года внес президент РФ Владимир Путин.

О денонсации

С предложением денонсировать конвенцию к президенту обратилось правительство РФ. Россия, входившая в СЕ с 1996 года, объявила о намерении выйти из Совета Европы в 2022 году - после того как Комитет министров организации приостановил право Москвы на представительство в уставных органах СЕ. РФ уведомила генсека совета о своем выходе и о денонсации ключевого документа СЕ - Европейской конвенции по правам человека.

С этого момента Москва поэтапно денонсирует документы Совета Европы, которые не могут действовать в сложившихся обстоятельствах. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своих международных обязательств в части борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, активно применяя национальное законодательство в этой сфере.